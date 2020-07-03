Минувший "обнулендум" – это фарс для одного зрителя.

"Ну вы же проиграли!", – с укоризной сказали мне журналисты, глядя на официальные результаты "общероссийского голосования".

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Безвозвратный проигрыш, несмотря на липовую победу

Нет, мы, – противники "обнуления" и других путинских поправок, – не проиграли.

Проиграл Путин. Как бы он сейчас не хорохорился, и не надувал щеки. Как бы не голосили о "триумфе" его пресс-песковы и прочие володины.

Проиграл по очень простой причине: всей стране показано, что никакого "путинского большинства" больше нет. Оно сдулось, как проколотый шарик.

Если бы оно было – не потребовалось бы устраивать недельную спецоперацию с жульническим "голосованием" в каждом дворе и на каждой скамейке, подменять бюллетени на "правильные", или бесстыдно вбрасывать их пачками, силой сгонять бюджетников на голосование и на голубом глазу рисовать 70-процентную "явку" при пустых списках избирателей.

Тот, кто имеет поддержку большинства, может подтвердить ее на честном голосовании.

Тот, кто не имеет, такого голосования боится как огня. И может только трусливо приказать нарисовать те результаты, которые никогда не получит честно.

Верит ли Путин в свой "триумф"?

Скорее всего, да. Потому что, как любой диктатор, живет в виртуальном мире, создаваемом его обслугой. И давно уже ничего, кроме того, что ему кладут на стол спецслужбы, не читает, а интернетом не пользуется.

Когда-то Ленину в Горки возили газету "Правда" в одном экземпляре – для одного читателя.

Минувший "обнулендум" – это фарс для одного зрителя.

Когда ему придется выйти из персонального зрительного зала и соприкоснуться с реальностью, его ждет жестокое разочарование. Как и многих других "триумфаторов" – начиная с Чаушеску и заканчивая Саддамом.

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Диктатор бывает жестоким, коварным, подлым, отвратительным – и может продолжать править.

Струсивший диктатор неумолимо обречен.