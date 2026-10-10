Информацию о розыске распространили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на базу данных местного МВД. Однако по какой именно статье Уголовного кодекса преследуют мужчину, пока неизвестно, отмечает Hromadske.

Что известно о пленном?

По данным Telegram-каналов, он подписал контракт на службу осенью прошлого года, а уже в ноябре оказался на фронте.

Сам Антон Милаев ранее подтверждал, что ситуацией в Украине не интересовался, а на войну поехал исключительно из-за финансовых проблем.

По его словам, оккупанты хотели увидеть здесь нацистов, но реальность оказалась совсем другой.

В России пропаганда хорошо работает, вот и все думают, что здесь не так, как мы это увидели собственными глазами,

– рассказал Антон Милаев.

Он добавил, что надеялся просто отслужить и вернуться домой, но быстро осознал свою ошибку. По словам пленного, когда он уже подписал контракт, было поздно, и он понял, что это была его последняя подпись в жизни.

Как Милаев связан с Брежневым?

Дед Милаева был сыном Евгения Милаева – первого мужа Галины, дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Поскольку Галина официально усыновила детей своего мужа, юридически они считаются внуками Брежнева. Ранее мы подробно рассказывали, как правнук советского лидера оказался в украинском плену.