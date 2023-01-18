Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

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Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом. Сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов. Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы,

– сообщил Виталий Кличко.



Виталий Кличко в Давосе встретился с руководителями ЕБРР / Фото телеграмм Виталия Кличко

Мэр Киева отметил, что сегодня Киев реализует несколько проектов совместно с ЕБРР. В частности:

финансирование закупки Киевом вагонов метро – на 50 миллионов евро;

помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса – общая сумма проекта в 140 миллионов евро;

закупку трамваев на 60 миллионов евро;

ремонт моста метро через Днепр – 60 миллионов евро.

Все проекты продолжаем и воплотим. Киеву и дальше будут помогать. Благодарю наших партнеров и друзей, которые верят в Киев и в Украину!

– подчеркнул Кличко.

Напомним, Виталий Кличко принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как ранее отметили на сайте КГГА, он присоединится к стратегической сессии "Восстановление Украины" и встретится рядом европейских политиков и представителей крупного мирового бизнеса, которые готовы помогать Киеву и Украине в модернизации.