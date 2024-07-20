Группировка пыталась незаконно завладеть базой отдыха на побережье Черного моря, угрожая владелице и требуя передать корпоративные права. Мэра задержали во время получения задатка от покупателей.
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В чем подозревают Граждана
Участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. Затем они назначили "своего" директора, который искал покупателей на комплекс. Когда покупатели нашлись, группировка планировала "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.
В Нацполиции добавили, что Мэр и его сообщники угрожали владелице, что в случае отказа передачи корпоративных прав на объект, обольют ее кислотой.
По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Правоохранители задержали мэра с поличным во время получения задатка в размере 30 тысяч долларов США от покупателей.
Задержание мэра Белгород-Днестровского / Фото СБУ
На основании полученных доказательств мэру сообщено о подозрении за организацию вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.