Правоохранители провели обыск в одном из подразделений "Нафтогаза"

Обыски в филиале Бурового управления "Укрбургаз" правоохранители начали с 8 часов утра вторника, 16 апреля. Работники предприятия заявляют, что силовики у них требуют большего, чем разрешил суд.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте АО "Укргаздобыча". К слову, БУ "Укрбургаз" – это филиал АО "Укргаздобыча", что в свою очередь является дочерней компанией группы "Нафтогаз Украина".

Читайте также: Российский "Газпром" внезапно увеличил объемы транзита газа через Украину

Что известно об обысках в "Укрбургазе"

– Проводят обыски сотрудники Национальной полиции Харьковщины и Службы безопасности Украины.

– Постановление о проведении обысков выдал Киевский районный суд Харькова.

– В постановлении говорится, что правоохранители имеют право изъять документы относительно хозяйственных отношений "Укрбургаза" и "Укргаздобычи" с одним из контрагентов. К сожалению, какого именно контрагента – неизвестно (тайна следствия).

– Работники и администрация предприятия объявили, что готовы полностью сотрудничать со следствием, но в рамках действующего законодательства. Они добровольно предоставили правоохранителям все документы о сотрудничестве "Укргаздобычи" с указанным контрагентом.

– Однако, как говорится в сообщении на сайте УГВ, правоохранители требуют предоставить им документы и коммерческую информацию о сотрудничестве с более чем десятью другими организациями. И это при том, что в постановлении суда о них не упоминается.

Для справки: 100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". УРВ является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивает около 75% общей добычи газа в стране. На Харьковщине контролирует также Шебелинский газоперерабатывающий завод, Яблуновское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базилевщина" и 19 АЗС.