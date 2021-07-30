Юристы подчеркнули, что структура всегда классическая: есть организатор, под ним общественные организации, и уже дальше местные активисты. Однако два последних звена не всегда догадываются, что ими манипулируют.

Вопрос в том, что в этом случае ОО (общественные организации – 24 канал) понимают, что они будут задействованы в противоправной схеме, в которой их просто используют, манипулируя их светлым видением защиты чистой или безопасной окружающей среды. Эта проблема, когда придумывается или создается, внушается всем местным людям, местным активистам, которые будут полностью поддерживать их идеи,

– Иван Проданик.

Правоведы советуют населению всегда изучать признаки тех, кто выдает себя за активистов. Например, если общественные организации не имеют четко определенной цели, не известны в экологических кругах, не имеют публикаций, и не имеют в штате экологов или прозрачности в финансировании – велика вероятность приобщиться к экорейдерству.