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К теме С колядками, звездой и пампухами: как во Львове празднуют Рождество – атмосферное видео

Рождество в Украине

Во Львове музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого отпраздновал Рождество под открытым небом. Все желающие имели возможность принять участие в экскурсии и посмотреть на вертеп.

Как во Львове праздновали Рождество: смотрите видео

Восстановление Подгорецкого дворца на Львовщине

Три семьи откупили Подгорецкий дворец и реставрировали его. Восстанавливали памятник архитектуры почти с нуля, ведь он был в очень запущенном состоянии.

Как реставрировали старинный дворец на Львовщине: смотрите видео

Тропический сад дома

На Харьковщине украинка создала тропический сад и посреди зимы выращивает ананасы и манго. Там есть и другие экзотические фрукты, например, гуава, мурай, инжир и кофе.

Туристы едут, чтобы посмотреть на экзотический сад: смотрите видео

В Харькове снесли "Стоунхендж"

Инсталляция не успела простоять 2 недели. Она вызвала у людей много критики и артобъект снесли. Отметим, что на памятник потратили почти 1,5 миллиона гривен.

Почему снесли "Стоунхендж": смотрите видео

Самые громкие "зашквары" 2021 года

Для украинских политиков 2021 год стал довольно позорным. Ведь они дрались в Верховной Раде, выступали со скандальными заявлениями и удивляли новыми курьезными выходками.

Какими выходками удивляли политики в 2021 году: смотрите видео