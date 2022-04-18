Бывший украинский военный погиб в войне против собственного народа. Ведь в 2014 году Хромченков предал свою Родину и перешел на сторону государства-агрессорки.

Украинские воины ликвидировали капитана российского десантного корабля "Цезарь Куников"

В госпитале от полученных ранений догнала карма. Смерть врагам,

– подчеркнул Анатолий Штефан.

В 2014 году капитан 2 ранга командовал украинским кораблем "Кировоград" во время блокады украинского флота на Донузлаве. Он не выполнил приказ и не пришел в указанный пункт сбора. С этого времени предатель был российским военным.

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