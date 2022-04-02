Украина хочет, чтобы США были включены в список гарантов нашей безопасности. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время интервью.

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Вашингтон думает

В Вашингтоне пока думают над предложением Владимира Зеленского. По словам главы государства, его сейчас рассматривают в Белом доме.

Напомним, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила подписать новый договор о гарантиях безопасности. Гарантами предлагают сделать членов Совбеза ООН, в частности Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Если другие страны захотят присоединиться – они будут иметь такое юридическое право.

Эти гарантии являются своего рода аналогом 5 статьи устава НАТО, правда, нападение на одну страну не будет приравниваться к нападению на всех гарантов безопасности.

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