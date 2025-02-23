Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что хотя предложение для США заманчивое, Дональд Трамп не может на него согласиться. Нарушение принципов верховенства права приведет к хаосу.

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Такие предложения со стороны Кремля могут спровоцировать Китай.

Китай намекает России относительно исторических территорий

"Как Китай смотрит на то, что Россия сейчас сближается с США, предлагая определенные вещи? Возможно, это противоречит видению Китая. И если так, то эти шаги Трампа по нормализации отношений с Россией могут быть восприняты Китаем как шаг против него, похожий на то, как США когда-то "отрывали" Китай от СССР", – сказал Иван Ус.

Он добавил, что США сейчас "отрывают" Россию от Китая. Ус предположил, что при таких обстоятельствах не исключена война между Китаем и Россией.

Например, Ангела Меркель дарила Китаю карту, где часть нынешней России есть под Китаем. Сам Китай иногда публикует статьи, что Сахалин – это исторически китайский остров.

То есть это осторожные намеки России, что не думайте, что от нас вы не получаете также угрозу. Для Китая действительно нежелательно, чтобы было сближение России и США, потому что они понимают, что такое сближение США будут делать только с одной целью – сделать из России "антикитай",

– сказал Ус.

Он отметил, что Трамп вряд ли примет предложение Кремля относительно полезных ископаемых на территории оккупированной части Украины.

Интересно! По состоянию на 23 февраля Украина до сих пор не подписала соглашение с США по редкоземельным металлам. Андрей Ермак отметил, что Украина продолжает диалог с партнерами.

Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира, а такой политический выбор сделает невозможным награду Трампу.