Эксперты предостерегают: несмотря на казалось бы выгодные предложения, даже опытным специалистам не следует забывать о своей правовой защищенности. Они добавляют, что случаев, когда инженер или механик возвращался домой ни с чем, – на самом деле немало.

Есть разные ситуации. Есть ситуации, когда их обманывают, "кидают". Их используют в качестве рабского труда. Но мы понимаем, почему люди едут за большим доходом для своей семьи,

– рассказал Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Бортник также добавил, что не только страны-соседки, но и дальние страны, например, азиатские, заинтересованы максимально переманить наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество работы за небольшие деньги.

Сейчас специалисты по трудоустройству советуют не забывать о главном: массовая "охота" из-за границы на украинские рабочие руки с помощью рекламы и других средств не избавляет от рисков. К ним относят отсутствие гарантий получить жалованье, страхование, медицинскую помощь, не говоря уже о пенсии и карьерном росте.