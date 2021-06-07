В офисе генпрокурора сообщили, что мужчина попытался привести взрывчатку в действие.

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На Луганщине предотвратили террористический акт

Правоохранители в ходе спецоперации предотвратили совершение теракта агентом ФСБ России. Следователи установили несколько фактов о деятельности подозреваемого:

украинец служил в рядах так называемой "Народной милиции ЛНР";

с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ России для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины;

для выполнения задач, он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной техники и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов;

однако одного из его сообщников в феврале 2021 года задержали.



На Луганщине задержали агента ФСБ России, который планировал теракт / Фото Луганской облпрокуратуры

Продолжая свою противоправную деятельность, мужчина прибыл с территории России в Северодонецк, где планировал совершить террористический акт,

– сообщили в прокуратуре.

Мужчина заложил самодельное взрывное устройство, заранее подготовленное кураторами ФСБ России к автомобилю руководителя Института. После этого его и задержали.

В СБУ также сообщили, что агент ФСБ хотел устроить теракт, чтобы ликвидировать специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.