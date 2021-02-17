Предполагаемая дочь Путина поговорила с автором расследования о ней: что сказала девушка
Елизавета Кривоногих, которую считают вероятной дочерью президента России Владимира Путина, поговорила с журналистом Андреем Захаровым, который работал над расследованием в отношении девушки. Она говорила именно о возможных родственных связях с Путиным.
Источник:Znak
В издании отметили, что вероятная дочь Путина сама позволила журналисту присоединиться к разговору. Как только Захаров присоединился – сразу же спросил правда ли, что она дочь Владимира Путина.
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Что ответила Розова
Девушка промолчала. В то же время ее сразу же защитили подруги. Они хором ответили, что договорились на этот главный вопрос не отвечать.
Позже Розова добавила, что никак не причастна к политике. Зато добавила, что делает то, что ей нравится.
Думали, что я удалю свой аккаунт? Так черта с два вам. Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. Это не то, что мое центральное увлечение. Мне нравится,
– сказала девушка.
Она заверила, что не собирается из-за расследования прекращать все, что делала раньше.
"Я люблю визуал и буду любить всегда, буду продолжать это делать", – подытожила Розова.
Что известно о расследовании
- Автором расследования является журналист издания "Проект" Андрей Захаров. Он рассказал, что девушка – дочь российской миллиардерши Светланы Кривоногих, а ее предполагаемым отцом якобы является Путин.
- Журналисты объяснили, что доказательством этого является именно уникальная сходство во внешности. Сами авторы расследования фото девушки не публиковали. В то же время уже потом в соцсети появились ее фотографии.
- Отметим, что в Кремле расследование никак не прокомментировали.
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