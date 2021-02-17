Елизавета Кривоногих, которую считают вероятной дочерью президента России Владимира Путина, поговорила с журналистом Андреем Захаровым, который работал над расследованием в отношении девушки. Она говорила именно о возможных родственных связях с Путиным.

В издании отметили, что вероятная дочь Путина сама позволила журналисту присоединиться к разговору. Как только Захаров присоединился – сразу же спросил правда ли, что она дочь Владимира Путина.

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Что ответила Розова

Девушка промолчала. В то же время ее сразу же защитили подруги. Они хором ответили, что договорились на этот главный вопрос не отвечать.

Позже Розова добавила, что никак не причастна к политике. Зато добавила, что делает то, что ей нравится.

Думали, что я удалю свой аккаунт? Так черта с два вам. Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. Это не то, что мое центральное увлечение. Мне нравится,

– сказала девушка.

Она заверила, что не собирается из-за расследования прекращать все, что делала раньше.

"Я люблю визуал и буду любить всегда, буду продолжать это делать", – подытожила Розова.

Что известно о расследовании