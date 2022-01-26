Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Метинвест".

Новинки насчитывают разнообразные продукты: от стальных полуфабрикатов до оцинкованного рулона. На первом месте по количеству новых позиций находится "Азовсталь", на втором – ММК имени Ильича, на третьем – "Запорожсталь", а замыкают пятерку металлургический комбинат в Каменском и "Юнистил".

"Азовсталь"

Меткомбинат освоил производство новых стальных заготовок. Именно на рынке Европы компания планирует реализацию этих качественных полуфабрикатов. В 2021 году было поставлено более 200 тысяч тонн этой продукции клиентам.

ММК имени Ильича

Предприятие произвело восемь новых видов продукции, например, горячекатаный рулон в новых толщинах и новые марки стали.

"Запорожсталь"

В 2021 году расширили марочный и размерный ассортимент рулонной продукции по зарубежным стандартам (евростандартам и американским).

"Юнистил"

Криворожская компания стала лидером в сегменте оцинкованной продукции. "Юнистил" успешно вывел эти новые продукты на рынок.

Днепровский коксохимический завод

Предприятие вывело на рынок ряд новинок: материалы для волочения проволоки и изготовления канатов, а также круглый прокат для изготовления машиностроительных деталей и строительных элементов.