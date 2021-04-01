Для преодоления проблемы, считает глава ГФС, нужно изменить систему учета на рынке топливных материалов.

За первый квартал 2021 года ГФС изъяли почти 16 тысяч тонн незаконно изготовленного топлива общей стоимостью 490 миллионов гривен.

"Благодаря сотрудничеству с бизнес-ассоциациями мы сейчас проводим борьбу (с теневым рынком топлива), которая организована под эгидой премьер-министра Украины. Считаю, что она является достаточно эффективной, я вижу результаты, которые мы даем. Мы не только останавливаем работу незаконных АЗС, розничную торговлю, а еще и стараемся делать так, чтобы они больше не работали. То есть, заставляем снимать эти комплексы АЗС, накладывать на них аресты, вывозить их в места хранения, чтобы они снова на рынке не появились", – рассказал Мельник.

"Например, за три месяца сотрудники налоговой милиции выявили 7 587 нарушений, принято 346 процессуальных решений в рамках административного производства, 144 АЗС прекратили свою деятельность. С начала года обнаружили 7 больших незаконных производств (НПЗ), обнаружено и изъято 15 712 тонн незаконно изготовленного топлива на ориентировочную сумму 490 532 000 гривен", – отметил глава ГФС.

При этом, по словам Мельника, около 20% рынка нефтепродуктов в Украине находятся в тени. Для преодоления этой проблемы, считает глава ГФС, нужно изменить систему учета на рынке топливных материалов.

"Проблема, видимо, не столько в законодательстве, сколько в нечеткой регулируемости системы учета на рынке топливных материалов: поступление, переработка, расходы. Нужно, чтобы все работало по единым стандартам. Не нужно мешать бизнесу вести легальную деятельность и жестко контролировать его. Мы должны просто получать данные с правильных сертифицированных расходомеров, счетчиков, уровнемеров. Пусть бизнес работает, а мы будем видеть, что баланс совпадает по количеству и платятся налоги", – сказал Мельник.

Если будет четкий учет входа, распределения и продажи – проблема будет решена. И это касается не только горюче-смазочных материалов, а так же – сигарет, алкоголя, спирта. Это может быть та самая электронная акцизная марка, позволяющая отслеживать перемещение товара,

– уверен руководитель ГФС.

Мельник отметил, что Министерство цифровой трансформации сейчас занимается цифровизацией процессов во всей подакцизной отрасли.

Напомним, Вадим Мельник был назначен главой ГФС в декабре 2020 года.