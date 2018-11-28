16:56
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Председатель ГАСК Алексей Кудрявцев подтвердил наличие высшего образования

      60 Читати новину українською
      Алексей Кудрявцев
      Алексей Кудрявцев / dabi.gov.ua

      Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев предоставил документальные подтверждения наличия высшего образования.

      Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном комментарии для СМИ.

      В сообщении отмечается, что на момент назначения на должность председателем Госархстройинспекции согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2015 года № 632-р Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки "Менеджмент" (бакалавр менеджмента), а также Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение" (специалист юрист). О чем прилагаеются фотокопии указанных дипломов.

      Также в комментарии пресс-службы скандал вокруг вопроса легитимности образования главы ведомства связывают с его антикоррупционной деятельностью в строительной сфере и расценивают как часть заказной информационной кампании против Кудрявцева.

      "Подобные информационные атаки против руководителя ГАСК ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против годами выстроенных коррупционных схем в системе государственного Госархстройконтроля", – говорится в сообщении.

      В то же время они добавляют, что начатые реформы будут продолжены – в соответствии с поставленными президентом Украины, премьер-министром Украины и вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины задач и очерченного курса на укрепление национальной экономики.

      Кроме того, в Госархстройинспекции напомнили, что на протяжении последних лет ГАСК было проведено существенную работу для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлена децентрализация функций Госархстройконтроля, реформирована разрешительная система и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, введены электронные сервисы в строительстве.

      По их словам, подтверждением эффективности реализованных реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" – за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место.

      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      сегодня , 16:45 Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      Блог Медіа 468
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сегодня , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 2126
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сегодня , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 5050
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 8482
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3472
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В ЕС обеспокоены давлением России на Украину
       7 сентября 2013 , 17:17 2
      Подруга погибшего под Широкино морпеха обнародовала новые детали убийства воинов
       21 февраля , 13:44
      В испанском городе полностью запретили автомобили
       27 сентября , 11:14
      Главные новости футбола 9 ноября: Динамо продлило 3 игроков, Украина рискует опуститься в таблице коэффициентов УЕФА
       10 ноября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук