Председатель ГАСК Алексей Кудрявцев подтвердил наличие высшего образования

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев предоставил документальные подтверждения наличия высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном комментарии для СМИ.

В сообщении отмечается, что на момент назначения на должность председателем Госархстройинспекции согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2015 года № 632-р Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки "Менеджмент" (бакалавр менеджмента), а также Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Правоведение" (специалист юрист). О чем прилагаеются фотокопии указанных дипломов.

Также в комментарии пресс-службы скандал вокруг вопроса легитимности образования главы ведомства связывают с его антикоррупционной деятельностью в строительной сфере и расценивают как часть заказной информационной кампании против Кудрявцева.

"Подобные информационные атаки против руководителя ГАСК ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против годами выстроенных коррупционных схем в системе государственного Госархстройконтроля", – говорится в сообщении.

В то же время они добавляют, что начатые реформы будут продолжены – в соответствии с поставленными президентом Украины, премьер-министром Украины и вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины задач и очерченного курса на укрепление национальной экономики.

Кроме того, в Госархстройинспекции напомнили, что на протяжении последних лет ГАСК было проведено существенную работу для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлена децентрализация функций Госархстройконтроля, реформирована разрешительная система и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, введены электронные сервисы в строительстве.

По их словам, подтверждением эффективности реализованных реформ является улучшение позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю "Получение разрешения на строительство" – за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018 году 30-е место.