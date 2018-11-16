Председателя Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой

В Киеве председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков облили зеленкой.

Об этом сообщает сайт "Судебно-юридической газеты".

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Известно, что один из нападавших плеснул в лицо председателю Комиссии зеленкой, а другой облил зеленкой одежду. Инцидент произошел 16 ноября около 13.00 на выходе из гостиницы Hilton в Киеве. Сейчас там проходит VII Судебный форум.

На место прибыла полиция, детали выясняются.