Председателя Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой
В Киеве председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков облили зеленкой.
Об этом сообщает сайт "Судебно-юридической газеты".
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Известно, что один из нападавших плеснул в лицо председателю Комиссии зеленкой, а другой облил зеленкой одежду. Инцидент произошел 16 ноября около 13.00 на выходе из гостиницы Hilton в Киеве. Сейчас там проходит VII Судебный форум.
На место прибыла полиция, детали выясняются.
Источник: 24 Канал
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