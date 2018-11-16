На Закарпатье контрабандисты сбили пограничника: военный в коме

На Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника. Военнослужащий в тяжелом состоянии в коме.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Отмечается, что украинские пограничники совместно с румынскими коллегами задержали двух человек с 10 пакетами сигарет. Вскоре недалеко от реки Тиса, пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе у него не было, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за осуществление контрабанды.

В ходе выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств, на начальника отдела "Деловое" другая неизвестная личность совершила наезд автомобилем Audi. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что военного доставили в реанимацию и провели операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Позже автомобиль, которым совершили наезд, задержали, но подозреваемому удалось скрыться. Его личность установлена и проводятся действия для поиска злоумышленника.

В ведомстве отметили, что из-за этого инцидента пограничники переходят в усиленный вариант охраны государственной границы. При этом персоналу ведомства разрешено применять оружие.

К слову, ранее на Закарпатье контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в сотрудника Госпогранслужбы.