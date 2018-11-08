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      На Буковине контрабандисты напали на пограничников

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      Пограничники
      Пограничники / 24 Канал

      В Черновицкой области на сотрудников Госпогранслужбы напали около 20 контрабандистов.

      Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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      Отмечается, что инцидент произошел, когда злоумышленники пытались переправить в Румынию ящики с сигаретами.

      Когда нарушителей попытались задержать, они сопротивлялись, в результате чего пограничники получили телесные повреждения.

      В ведомстве добавили, что после столкновения контрабандисты скрылись, оставив четыре ящика с сигаретами.

      К слову, ранее на Закарпатье контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в сотрудника Госпогранслужбы.

      Теги: Новости Украины контрабанда Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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