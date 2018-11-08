На Буковине контрабандисты напали на пограничников
В Черновицкой области на сотрудников Госпогранслужбы напали около 20 контрабандистов.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Отмечается, что инцидент произошел, когда злоумышленники пытались переправить в Румынию ящики с сигаретами.
Когда нарушителей попытались задержать, они сопротивлялись, в результате чего пограничники получили телесные повреждения.
В ведомстве добавили, что после столкновения контрабандисты скрылись, оставив четыре ящика с сигаретами.
К слову, ранее на Закарпатье контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в сотрудника Госпогранслужбы.
Источник: 24 Канал
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