На Буковине контрабандисты напали на пограничников

В Черновицкой области на сотрудников Госпогранслужбы напали около 20 контрабандистов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Отмечается, что инцидент произошел, когда злоумышленники пытались переправить в Румынию ящики с сигаретами.

Когда нарушителей попытались задержать, они сопротивлялись, в результате чего пограничники получили телесные повреждения.

В ведомстве добавили, что после столкновения контрабандисты скрылись, оставив четыре ящика с сигаретами.

К слову, ранее на Закарпатье контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в сотрудника Госпогранслужбы.