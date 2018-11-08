На Буковині контрабандисти напали на прикордонників

У Чернівецькій області на співробітників Держприкордонслужби напали близько 20 контрабандистів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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Зазначається, що інцидент стався, коли зловмисники намагалися переправити до Румунії ящики з сигаретами.

Коли порушників спробували затримати, вони чинили опір, у результаті чого прикордонники отримали тілесні ушкодження.

У відомстві додали, що після сутички контрабандисти втекли, залишивши чотири ящики з сигаретами.

До слова, раніше на Закарпатті контрабандисти напали та стріляли із травматичної зброї у співробітника Держприкордонслужби.