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      На Буковині контрабандисти напали на прикордонників

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      Прикордонники
      Прикордонники / 24 Канал

      У Чернівецькій області на співробітників Держприкордонслужби напали близько 20 контрабандистів.

      Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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      Зазначається, що інцидент стався, коли зловмисники намагалися переправити до Румунії ящики з сигаретами.

      Коли порушників спробували затримати, вони чинили опір, у результаті чого прикордонники отримали тілесні ушкодження.

      У відомстві додали, що після сутички контрабандисти втекли, залишивши чотири ящики з сигаретами.

      До слова, раніше на Закарпатті контрабандисти напали та стріляли із травматичної зброї у співробітника Держприкордонслужби.

      Теги: Новини України Держприкордонслужба контрабанда
      Джерело: 24 Канал
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