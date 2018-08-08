Контрабандисти обстріляли прикордонників на Закарпатті: деталі інциденту

На Закарпатті контрабандисти напали та стріляли із травматичної зброї у співробітника Держприкордонслужби.

Інцидент стався поблизу населеного пункту Великий Бичків, що за лічені кілометри від кордону з Румунією у Рахівському районі Закарпаття.

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Як інформує прес-служба Держприкордонслужби, прикордонники Мукачівського загону помітили, як за допомогою квадрокоптера контрабандисти намагаються перемістити товари через кордон.

Військовослужбовці вистежили місце посадки літального апарату. Коли офіцер став до нього наближатись на нього напало троє осіб, один з чоловіків вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї.

Двох нападників вдалось затримати, особу третього наразі встановлюють.

Зброю, із якої стріляли у прикордонника, вилучили.