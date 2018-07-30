На Рівненщині контрабандисти на "кукурудзнику" переправляли цигарки до Польщі

Правоохоронці на Рівненщині викрили міжнародне злочинне угруповання, яке літаком переправляло з України контрабандні цигарки.

Про це інформує прес-центр Держприкордонслужби України.

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Спільними зусиллями правоохоронців України та Республіки Польща вдалось ліквідувати міжнародний транскордонний канал незаконного переміщення з України до Польщі товарів, в тому числі тютюнових виробів, з використанням літака "Ан-2",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіцери оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби спільно зі співробітниками СБУ провели низку обшуків помешкань фігурантів кримінального провадження у Волинській, Хмельницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Під час обшуків вони вилучили деякі предмети та документи, зокрема топографічні карти з нанесеними маршрутами, плани-схеми польотів, радіостанції, документацію на літак, а також – інші предмети, що вказують на причетність п’ятьох фігурантів кримінального провадження до вчинення протиправних дій.

Окрім цього, на закинутій злітно-посадковій смузі поблизу одного з сіл Рівненської області правоохоронці знайшли літак "Ан-2". Після проведених обшуків авіаційний транспорт вилучили в якості речового доказу.

Додамо, що фігурантам кримінального провадження, один з яких залучався до пілотування "Ан-2", оголошені підозри у вчиненні злочину.