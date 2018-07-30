На Ровненщине контрабандисты на "кукурузнике" переправляли сигареты в Польшу

Правоохранители Ровненской области разоблачили международную преступную группировку, которая на самолете переправляла из Украины контрабандные сигареты.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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Совместными усилиями правоохранителей Украины и Республики Польша удалось ликвидировать международный трансграничный канал незаконного перемещения из Украины в Польшу товаров, в том числе табачных изделий, с использованием самолета "Ан-2",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеры оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ провели ряд обысков помещений фигурантов уголовного производства в Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Во время обысков они изъяли некоторые предметы и документы, в том числе топографические карты с нанесенными маршрутами, планы-схемы полетов, радиостанции, документацию на самолет, а также – другие предметы, указывающие на причастность пяти фигурантов уголовного производства к совершению противоправных действий.

Кроме этого, на заброшенной взлетно-посадочной полосе вблизи одного из сел Ровненской области правоохранители нашли самолет "Ан-2". После проведенных обысков авиационный транспорт изъяли в качестве вещественного доказательства.

Добавим, что фигурантам уголовного производства, один из которых привлекался к пилотированию "Ан-2", объявленно подозрение в совершении преступления.