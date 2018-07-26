Правительство сделало шаг, чтобы помешать контрабанде леса

Кабинет министров Украины создал рабочую группу для проверки государственных предприятий, относящихся к сфере управления Гослесагентства, и других субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с вырубкой лесов и экспортом лесоматериалов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: США готовы предоставить Киеву данные об участии украинских чиновников в контрабанде

"Госгеокадастр делает аэрофотосъемку или берем спутниковые данные и сравниваем их за разные периоды времени. Вычисляем объемы леса: сколько было вырублено лесов данным лесным хозяйством. Далее смотрим, что было экспортировано, сколько и куда. Далее, как вы знаете, я сделал запрос нашим европейским партнерам, чтобы они предоставили обратную информацию. Эта вся цепочка будет подлежать аудиту", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания.

Напомним, Петр Порошенко наложил вето на закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".