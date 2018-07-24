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В Администрации Президента объяснили вето на закон о контрабанде леса

14 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / delo.ua

Петр Порошенко наложил вето на закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения ненадлежащего перемещения необработанных лесоматериалов".

Об этом написано на странице законопроекта №5495 на сайте Верховной рады, передает Европейская правда.

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"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", – заявили в пресс-службе Администрации Президента.

В тексте предложения президента отмечается, что введение запрета сроком на 8 лет относительно вывоза за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта топливной древесины не соответствует международным обязательствам Украины.

Также отметили, что согласно статье 35 в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом ни одна сторона не должна вводить или сохранять в силе любые запреты или ограничения или меры эквивалентного действия в отношении импорта любого товара другой стороны или экспорта или продажи для экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем соглашении.

Поэтому предлагаю пункт 2 раздела II Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" исключить, установив защитные мероприятия, направленные на сохранение украинских лесов, применение которых будет отвечать международным обязательствам Украины,
– подчеркнули в предложения Порошенко.

Отметили, что президент подпишет документ, если Верховная Рада учтет его предложения.

Теги: контрабанда Законодательство Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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