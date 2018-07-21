Порошенко подписал закон о "Финской поддержке реформы украинской школы"

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Он ранее был принят ВРУ.

Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.

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Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы" и привлечение средств технической помощи Правительства Финляндии на поддержку реформирования общего среднего образования в Украине,

– говорится в сообщении.

Добавим, что соглашение между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта было подписано еще 5 марта 2018 года в Киеве.

Согласно документу, Финляндия должна оказать поддержку на общую сумму 6 миллионов евро на безвозвратной основе для реформирования украинской школы. Софинансирования с украинской стороны не предвидится.

Украина, в свою очередь, должна привлечь к реализации этого проекта компетентных государственных служащих, а также предоставить отдельное помещение в здании Минобразования под офис проекта.