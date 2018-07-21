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Порошенко підписав закон про "Фінську підтримку реформи української школи"

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Згідно з документом, Фінляндія має надати підтримку на загальну суму 6 мільйонів євро для реформування української школи
Згідно з документом, Фінляндія має надати підтримку на загальну суму 6 мільйонів євро для реформування української школи / ua.112.ua

Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи". Він раніше був ухвалений ВРУ.

Про це інформує прес-служба Президента України.

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Документ є правовою основою для ефективної реалізації проекту "Фінська підтримка реформи української школи" та залучення коштів технічної допомоги Уряду Фінляндії на підтримку реформування загальної середньої освіти в Україні,
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що угоду між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту було підписано ще 5 березня 2018 року в Києві.

Згідно з документом, Фінляндія має надати підтримку на загальну суму 6 мільйонів євро на безповоротній основі для реформування української школи. Співфінансування з української сторони не передбачається.

Україна, своєю чергою, має залучити до реалізації цього проекту компетентних державних службовців, а також надати окреме приміщення в будівлі Міносвіти під офіс проекту.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Міністерство освіти та науки України Реформа освіти Освіта Фінляндія Законодавство
Джерело: 24 канал
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