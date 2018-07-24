У Адміністрації Президента пояснили вето на закон про контрабанду лісу

Петро Порошенко наклав вето на Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів".

Про це написано на сторінці законопроекту №5495 на сайті Верховної ради, передає Європейська правда.

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"Президент України повністю підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Але не підтримує лобістські схеми, які потрапили в закон між першим і другим читанням, зокрема норми, які суперечать Угоді України та ЄС про зону вільної торгівлі", – заявили в прес-службі Адміністрації Президента.

У тексті пропозиції президента зазначається, що запровадження заборони строком на 8 років щодо вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту паливної деревини не відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Також відзначили, що згідно зі статтею 35 в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, жодна сторона не повинна запроваджувати або зберігати в силі будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони, за винятком випадків, передбачених в цій угоді.

Тому пропоную пункт 2 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів" виключити, встановивши захисні заходи, спрямовані на збереження українських лісів, застосування яких відповідатиме міжнародним зобов’язанням України,

– підкреслили у пропозиції Порошенка.

Зазначили, що президент підпише документ, якщо Верховна Рада врахує його пропозиції.