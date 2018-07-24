02:13
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
  • субота
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

У Адміністрації Президента пояснили вето на закон про контрабанду лісу

656 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / delo.ua

Петро Порошенко наклав вето на Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів".

Про це написано на сторінці законопроекту №5495 на сайті Верховної ради, передає Європейська правда.

Читайте також: Порошенко підписав закон про "Фінську підтримку реформи української школи"

"Президент України повністю підтримує посилення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу. Але не підтримує лобістські схеми, які потрапили в закон між першим і другим читанням, зокрема норми, які суперечать Угоді України та ЄС про зону вільної торгівлі", – заявили в прес-службі Адміністрації Президента.

У тексті пропозиції президента зазначається, що запровадження заборони строком на 8 років щодо вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту паливної деревини не відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Також відзначили, що згідно зі статтею 35 в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, жодна сторона не повинна запроваджувати або зберігати в силі будь-які заборони чи обмеження або заходи еквівалентної дії щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони або експорту чи продажу для експорту будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони, за винятком випадків, передбачених в цій угоді.

Тому пропоную пункт 2 розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів" виключити, встановивши захисні заходи, спрямовані на збереження українських лісів, застосування яких відповідатиме міжнародним зобов’язанням України,
– підкреслили у пропозиції Порошенка.

Зазначили, що президент підпише документ, якщо Верховна Рада врахує його пропозиції.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Законодавство контрабанда
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 24 липня: пожежі у Греції, самогубство засновниці Femen, заяви Волкера
24 липня, 22:26 Головні новини 24 липня: пожежі у Греції, самогубство засновниці Femen, заяви Волкера
2664
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 липня, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 1892
Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 липня, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 1076
Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
24 липня, 20:40 Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
3224
Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
24 липня, 20:01 Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
Борис Немировський 846
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Гороскоп на 13 липня для всіх знаків зодіаку
 13 липня , 05:18
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук