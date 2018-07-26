США готовы предоставить Киеву данные об участии украинских чиновников в контрабанде

Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США готов предоставить Государственной фискальной службе информацию об украинских чиновниках, связанных с контрабандой.

Об этом заявила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

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"Они (Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США – "24") готовы предоставлять Государственной фискальной службе оперативную информацию в отношении чиновников и должностных лиц Украины, а также аффилированных с ними компаний, которые занимаются контрабандой", – написала она.

Она отметила, что филиалы Департамента уголовных расследований работают не только в Америке, но и в Европе, Франкфурте и Лондоне, взаимодействует с Европолом, в Азии и Австралии. Поэтому имеют информацию относительно незаконных сделок компаний, аффилированных с разного уровня чиновниками, политиками.

Департамент уголовных расследований Службы внутренних доходов США – это то подразделение экономических расследований, о котором мы 4 года в Украине говорим. Абсолютно независимый, не контролируемый политическими силами, президентом и другими. Орган, который уважают, ибо о качестве работы говорит статистика – по результатам расследований в 80% случаев преступники получают приговоры,

– добавила Непряхина.

Напомним, что на заседании Кабинета Министров 18 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о начале полномасштабной кампании по борьбе с контрабандой из Украины леса-кругляка. В частности, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Госгеокадастру и Госаудитслужбе было поручено проверить все государственные лесхозы.