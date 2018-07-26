США готові надати Києву дані про участь українських високопосадовців у контрабанді

Департамент кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США готовий надати Державній фіскальній службі інформацію про українських чиновників, пов'язаних із контрабандою.

Про це заявила речниця ДФС Наталія Непряхіна.

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"Вони (Департамент кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США – "24") готові надавати Державній фіскальній службі оперативну інформацію щодо чиновників та посадових осіб України, а також афілійованих з ними компаній, які займаються контрабандою", – написала вона.

Вона зазначила, що філії Департаменту кримінальних розслідувань працюють не лише в Америці, а й у Європі - Франкфурті та Лондоні, взаємодіє з Європолом, в Азії та Австралії. Тому мають інформацію щодо незаконних оборудок компаній, афілійованих з різного рівня чиновниками, політиками.

Департамент кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США- це той підрозділ економічних розслідувань, про який ми 4 роки в Україні говоримо. Абсолютно незалежний, неконтрольований політичними силами, президентом і тд. Орган, який поважають, бо про якість роботи говорить статистика-результатом розслідувань у 80% випадків злочинці отримують вироки,

– додала Непряхіна.

Нагадаємо, що на засіданні Кабінету міністрів 18 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про початок повномасштабної кампанії по боротьбі з контрабандою з України лісу-кругляка. Зокрема, Державній фіскальній службі, Національній поліції, Держгеокадастру і Держаудитслужбі було доручено перевірити всі державні лісгоспи.