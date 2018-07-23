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Перша жертва боротьби з контрабандою: керівник Держлісагентства пішов на лікарняний

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Володимир Бондар
Володимир Бондар / ru.agroinsider.com.ua

Причиною могла стати як хвороба Володимира Бондаря, так і кампанія з протидії нелегальному експорту лісу-кругляка, яка активізувалася.

Виконуючий обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар пішов на лікарняний. Про це iAgro повідомив представник експертного співтовариства, який співпрацює з Держлісагентством з низки програм. "Ми з'ясували це випадково, коли намагалися призначити зустріч", сказав він. Він припустив, що це може бути пов'язано не з реальним погіршенням здоров'я керівника, а є "політичною реакцією" на широко розгорнуту урядом кампанію по боротьбі з контрабандою лісу, яка включає в тому числі і перевірку лісгоспів Держаудитслужбою.

У приймальні Володимира Бондаря iAgro підтвердили, що з 23 липня він перебуває на лікарняному. Як довго керівник відомства буде відсутній на робочому місці невідомо.

Нагадаємо, що на засіданні Кабінету міністрів 18 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про початок повномасштабної кампанії по боротьбі з контрабандою з України лісу-кругляка. Зокрема, Державній фіскальній службі, Національній поліції, Держгеокадастру і Держаудитслужбі було доручено перевірити всі державні лісгоспи. "Потрібно провести ретельні перевірки всіх лісгоспів країни, знайти конкретні дані за накладними: хто їх підписував, хто відвантажував ліс, який митник якої митниці оформляв, через які пункти пропуску проходила ця контрабанда", сказав прем'єр.

Дещо раніше опитані iAgro експерти акцентували увагу на непрозорість вітчизняного законодавства, що регламентує лісозаготівлю та продаж деревини. Так, юрист Андрій Заблоцький підкреслив, що в Україні є різні тлумачення поняття "деревина", і ці різні тлумачення містяться в різних нормативних актах державних органів. Наприклад, паливна деревина регламентується як кругляк до 2 м завдовжки, і це вже не вважається діловою деревиною.

А економіст Олексій Кущ додав, що до введення мораторію на експорт лісу-кругляка з України різниця в статистиці по його експорту від України і Євросоюзу значно відрізнялася за даними України експорт міг становити 800 тис. тонн, а за даними Євросоюзу 1,2 млн тонн. "А в минулому році, коли у нас вже діяв мораторій, згідно з даними європейської статистики, з України було ввезено 500 тис. тонн лісу-кругляка. Тому що на виході з України деревина оформляється як паливна, а на вході в ЄС як промислова",  уточнив експерт.

Довідка

Мораторій на експорт лісу-кругляка запрацював з усіх порід деревини з 1 січня 2017 року. При цьому всього за місяць – з 1 по 30 червня за межі України було відправлено майже 1 тис. вагонів з лісом.

Державна фіскальна служба за підсумками першого півріччя 2018 року порушила 39 справ про незаконне переміщення лісоматеріалів на 35 млн грн. За минулий рік вивезено понад 1 млн тонн паливної деревини, з яких майже 660 тис. тонн до країн ЄС. При цьому більше 90% такого товару експортують державні підприємства лісові господарства. За підсумками минулого року порушено 163 справи про порушення митних правил на суму 20 млн грн.

Теги: Новини України Гроші Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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