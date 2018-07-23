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Первая жертва борьбы с контрабандой: руководитель Гослесагентства ушел на больничный

68 Читати новину українською
Владимир Бондарь
Владимир Бондарь / ru.agroinsider.com.ua

Причиной могла стать как болезнь Владимира Бондаря, так и кампания по противодействию нелегального экспорта леса-кругляка, которая активизировалась.

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь ушел на больничный. Об этом iAgro сообщил представитель экспертного сообщества, которое сотрудничает с Гослесагентством по ряду программ. "Мы выяснили это случайно, когда пытались назначить встречу", – сказал он. Он предположил, что это может быть связано не с реальным ухудшением здоровья руководителя, а является "политической реакцией" на широко развернутую правительством кампанию по борьбе с контрабандой леса, которая включает в том числе и проверку лесхозов Госаудитслужбой.

В приемной Владимира Бондаря iAgro подтвердили, что с 23 июля он находится на больничном. Как долго руководитель ведомства будет отсутствовать на рабочем месте – неизвестно.

Напомним, что на заседании Кабинета министров 18 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о начале полномасштабной кампании по борьбе с контрабандой из Украины леса-кругляка. В частности, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Госгеокадастру и Госаудитслужбе было поручено проверить все государственные лесхозы. "Нужно провести тщательные проверки всех лесхозов страны, найти конкретные данные по накладным: кто их подписывал, кто отгружал лес, таможенник которой таможни оформлял, через какие пункты пропуска проходила эта контрабанда", – сказал премьер.

Несколько ранее опрошенные iAgro эксперты акцентировали внимание на непрозрачность отечественного законодательства, регламентирующего лесозаготовку и продажу древесины. Так, юрист Андрей Заблоцкий подчеркнул, что в Украине есть разные толкования понятия "дерево", и эти различные толкования содержащихся в различных нормативных актах государственных органов. Например, топливная древесина регламентируется как кругляк до 2 м длиной, и это уже не считается деловой древесиной.

А экономист Алексей Кущ добавил, что до введения моратория на экспорт леса-кругляка из Украины, разница в статистике по его экспорту от Украины и Евросоюза значительно отличалась – по данным Украины экспорт мог составить 800 тыс. тонн, а по данным Евросоюза – 1,2 млн тонн. "А в прошлом году, когда у нас уже действовал мораторий, согласно данным европейской статистики, из Украины было ввезено 500 тыс. тонн леса-кругляка. Потому что на выходе из Украины древесина оформляется как топливная, а на входе в ЕС – как промышленная", – уточнил эксперт.

Справка

Мораторий на экспорт леса-кругляка заработал для всех пород древесины с 1 января 2017 года. При этом всего за месяц – с 1 по 30 июня – за пределы Украины было отправлено почти 1 тыс. вагонов с лесом.

Государственная фискальная служба по итогам первого полугодия 2018 года возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов на 35 млн грн. За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины, из которых почти 660 тыс. тонн – в страны ЕС. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия – лесные хозяйства. По итогам прошлого года возбуждено 163 дела о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн.

Теги: Новости Украины Деньги Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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