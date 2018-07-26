Уряд зробив крок, щоб перешкодити контрабанді лісу

Кабінет міністрів України створив робочу групу для перевірки державних підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства, і інших суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з вирубкою лісів і експортом лісоматеріалів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Держгеокадастр робить аерофотозйомку або беремо супутникові дані та порівнюємо їх за різні періоди часу. Обчислюємо обсяги лісу: скільки було вирубано лісів даним лісовим господарством. Далі дивимося, що було експортовано, скільки і куди. Далі, як ви знаєте, я зробив запит нашим європейським партнерам, щоб вони надали зворотну інформацію. Цей весь ланцюжок буде підлягати аудиту", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання.

Нагадаємо, Петро Порошенко наклав вето на закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів і запобігання неналежному переміщенню необроблених лісоматеріалів".