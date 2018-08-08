Контрабандисты обстреляли пограничников на Закарпатье: детали инцидента

На Закарпатье контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в сотрудника Госпогранслужбы.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Великий Бычков, за считанные километры от границы с Румынией в Раховском районе Закарпатья.

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Как информирует пресс-служба Госпогранслужбы, пограничники Мукачевского отряда заметили, как с помощью квадрокоптера контрабандисты пытаются переместить товары через границу.

Военнослужащие выследили место посадки летательного аппарата. Когда офицер стал к нему приближаться на него напало трое человек, один из мужчин выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия.

Двоих нападавших удалось задержать, личность третьего сейчас устанавливается.

Оружие, из которого стреляли в пограничника, изъяли.