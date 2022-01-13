Как говорил Байден, в случае эскалации могут быть жесткие санкции. Такое заявление сделал Майкл Карпентер, который представляет США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Мир обеспокоен намерениями России

По словам Карпентера, Белый дом надеется, что переговоры с Россией в рамках встречи с ОБСЕ будут успешными. Впрочем, если Кремль предпримет новые агрессивные действия, то получит достойный ответ в виде санкций.

Я не могу говорить о России по поводу ее намерений, нужно спрашивать Кремль. Но мы видим массивное наращивание российских сил. Десятки тысяч военных на границе с Украиной,

– заметил чиновник.

Представитель США в ОБСЕ также подчеркнул, что намерения Москвы вызывают у международного сообщества много вопросов. Так что все, что происходит сейчас, нужно воспринимать всерьез.

Ситуация на территории Украины должна быть вопросом №1

Карпентер обратил внимание, что 13 января состоялось первое заседание Постоянного совета ОБСЕ в 2022 году. Глава польского МИД Збигнев Рау, возглавивший организацию, предложил новый диалог по безопасности, который охватит ключевые вызовы. Американский чиновник считает, что сначала нужно говорить о разногласиях, а уже потом думать, "как это починить". Этот процесс может быть длительным, но уже есть первые шаги в этом направлении.

"Мы надеемся на диалог. Однако нужно проверить, готова ли Россия присоединиться. Первый вопрос – ситуация безопасности на территории Украины и возле ее границ", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Збигнев Рау планирует официальный визит в Украину, в частности хочет поехать на Донбасс. Это будет его первая поездка в должности главы ОБСЕ.

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