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Представитель Еврокомиссии приедет в Украину для подписания программы макрофинансовой помощи

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Представитель Еврокомиссии приедет в Украину для подписания транша на 1 млрд долларов
Представитель Еврокомиссии приедет в Украину для подписания транша на 1 млрд долларов / Фото из открытых источников

Заместитель председателя Европейской Комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму в 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Визит Домбровскиса запланирован на 13-14 сентября.

Представитель Еврокомиссии встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и исполняющей обязанности министра финансов Оксаной Маркаров.

Это будет уже третий пакет финансовой помощи ЕС Киеву с 2014 года. Первый транш помощи ЕС Украине на сумму 1,6 миллиарда евро поступил Украине в 2014 году. Второй транш на 1,8 миллиарда евро – в 2015 году.

Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.

Напомним, Верховная Рада отменила мораторий на экспорт леса, поддержав соответствующие предложения главы государства к законопроекту о незаконном вывозе лесоматериалов из Украины. Отмена моратория на экспорт леса является условием для предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 600 млн евро.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Европарламент Евросоюз Еврокомиссия
Источник: 24 Канал
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