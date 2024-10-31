Об этом сообщается в сюжете "1+1".

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Инвесторы требуют докапитализации строительной компании, акции которой на больше 80% принадлежат именно городу. Согласно финансовому аудиту, чтобы возобновить строительство 22 замороженных комплексов, Киевсовет должен запланировать более 2 миллиардов гривен в бюджет в следующем году,

– говорится в сюжете.

Компания "Киевгорстрой" – крупнейший девелопер страны – прекратила строительство жилья с начала широкомасштабного вторжения России из-за отсутствия денег. Заложниками ситуации стали около 40 тысяч инвесторов. Среди них, в частности, несколько тысяч семей военных, сообщает издание.

Ранее инвесторы "Киевгорстроя" уже выходили на митинг, во время которого пытались привлечь внимание к своей проблеме перекрытием улицы Крещатик.