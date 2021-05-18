Представители ГФС не присутствовали при драке в клубе "Культ", – Нацполиция
Дарницкое управление Национальной полиции города Киев опровергло информацию о том, что в массовой драке со стрельбой, которая состоялась 15 мая в ночном клубе "Культ" по улице Ревуцкого на Позняках, принимали участие сотрудники и руководители Государственной фискальной службы.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом говорится в ответе Дарницкого управления Нацполиции на запрос "РБК-Украина".
Как известно, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ночном клубе "Культ" в ночь на 15 мая произошла драка с применением огнестрельного оружия, во время которой ранение получил охранник клуба.
Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли боевое оружие, боеприпасы и крупные суммы денег.
Сведения о якобы участии сотрудников ГФС в массовой драке в клубе "Культ" "распространили народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Андрей Холодов.
Из ответа Национальной полиции следует, что данная информация не соответствовала действительности.
Напомним, ранее пресс-служба ГФС также опровергла информацию об участии сотрудников ведомства в событиях 15 мая в ночном клубе.
Ответ Дарницкого управления полиции / Фото РБК-Украина"
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