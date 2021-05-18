Дарницкое управление Национальной полиции города Киев опровергло информацию о том, что в массовой драке со стрельбой, которая состоялась 15 мая в ночном клубе "Культ" по улице Ревуцкого на Позняках, принимали участие сотрудники и руководители Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в ответе Дарницкого управления Нацполиции на запрос "РБК-Украина".

Как известно, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ночном клубе "Культ" в ночь на 15 мая произошла драка с применением огнестрельного оружия, во время которой ранение получил охранник клуба.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли боевое оружие, боеприпасы и крупные суммы денег.

Сведения о якобы участии сотрудников ГФС в массовой драке в клубе "Культ" "распространили народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Андрей Холодов.

Из ответа Национальной полиции следует, что данная информация не соответствовала действительности.

Напомним, ранее пресс-служба ГФС также опровергла информацию об участии сотрудников ведомства в событиях 15 мая в ночном клубе.



Ответ Дарницкого управления полиции / Фото РБК-Украина"