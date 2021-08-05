Также для того, чтобы популяризировать донорское движение среди молодежи Украины. Об этом рассказали на официальной странице конкурса.

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Представительницы "Мисс Украина" сдали кровь для детской больницы в Киеве

Донорами крови стали претендентки на участие и конкурсантки прошлых лет конкурса. Это произошло в рамках донорской акции.

Председатель оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова рассказала, что сейчас многим медицинским учреждениям нужны доноры.

Своим примером мы хотели обратить внимание украинцев, что стать донором очень просто. А 2 часа могут спасти чью-то жизнь,

– заявила Щипцова.

Она также добавила, что представительницы конкурса:

придерживались всех условий, необходимых для того, чтобы стать донором;

выполнили все рекомендации по подготовке к процедуре сдачи крови.

Также глава оргкомитета также поблагодарила друзей с "Донор.UA" за организационную поддержку. Врач-трансфузиолог Центра службы крови Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Инна Вильшанивская заявила, что доноры нужны всегда.

Каждые 3 секунды кто-то в мире нуждается в переливании крови, каждый третий в мире хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови,

– рассказала Вильшанивська.

И заверила, что приводит статистику, чтобы было понятно, насколько это важно. Ведь, к сожалению, не все понимают, что потребность на самом деле большая. Врач поблагодарила представительниц конкурса за то, что стали донорами для детей, ведь они "поделились капелькой крови для спасения детской жизни".

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