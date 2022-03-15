Украинский президент объяснил канадским парламентариям, что хочет, чтобы собравшиеся поняли чувства всех украинцев утром 24 февраля и в течение всех 20 дней полномасштабной войны России, сообщает 24 канал.

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Зеленский призвал канадцев представить, что война идет у них

Представьте, что в четыре утра каждый из вас слышит страшные взрывы. Джастин, представь, что ты слышишь. И слышат твои дети. Слышны ракетные удары по аэропорту Оттавы. По десяткам других городов по всей территории вашей прекрасной страны,

– сказал президент Украины.

Дальше он попросил Трюдо представить, что его дети обнимают его и спрашивают, что случилось. В то время он как глава государства уже получает первые отчеты о том, какие объекты в государстве разбиты ракетами России. И уже известно о погибших.

"Представьте, что вы ищете слова, чтобы объяснить это детям. Объяснить им, что началась масштабная война. Война, о которой вы знаете, что она – на уничтожение вашего государства", – продолжил украинский лидер.

Зеленский также призвал подумать, чтобы было бы, если бы колонны вражеской военной техники массово заходили и на территорию Канады, блокировали города. А дальше били по жилым кварталам, уничтожали школы, детские садики, массово убивали людей, в том числе и детей.

Президент Украины привел еще много теоретических разрушений, к которым в Канаде могло бы привести действия кого-то похожего на российских захватчиков.

В заключение Зеленский подытожил, что Украина нуждается сейчас в большей помощи, чем санкции, ведь от этого зависит будущее всего народа. Глава государства призвал Канаду помочь с закрытием неба над Украиной.

Зеленский выступил перед канадским парламентом: смотрите видео