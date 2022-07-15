Жуткое фото в своем телеграме опубликовал журналист Денис Казанский. Эта фотография демонстрирует насколько мощной была ударная волна при обстреле Винницы.

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Последствия взрывной волны

На фото видно, что произошло с дорожным знаком после ракетного удара. Знак, висевший на столбе и указывавший направление движения, согнулся. Это еще раз доказывает, что по причине ракетного удара была мощная взрывная волна, если ее не выдержал металлический знак.



Последствия удара по Виннице / Фото с телеграма Дениса Казанского

Главное об обстреле Винницы

Днем 14 июля во время воздушной тревоги российские оккупанты цинично нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате удара:

23 человека погибли, из них 3 – дети;

197 человек пострадали, из них 80 госпитализировали;

15 пострадавших в тяжелом состоянии, из них 4 в критическом;

18 человек считаются пропавшими без вести.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии. Украина осудила атаку россиян. Владимир Зеленский подчеркнул, что россия является страной-террористкой и международное сообщество должно это признать.

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