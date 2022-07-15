Жуткое фото в своем телеграме опубликовал журналист Денис Казанский. Эта фотография демонстрирует насколько мощной была ударная волна при обстреле Винницы.

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Последствия взрывной волны

На фото видно, что произошло с дорожным знаком после ракетного удара. Знак, висевший на столбе и указывавший направление движения, согнулся. Это еще раз доказывает, что по причине ракетного удара была мощная взрывная волна, если ее не выдержал металлический знак.

Последствия удара по Виннице
Последствия удара по Виннице / Фото с телеграма Дениса Казанского

Главное об обстреле Винницы

Днем 14 июля во время воздушной тревоги российские оккупанты цинично нанесли ракетный удар по центру Винницы. В результате удара:

  • 23 человека погибли, из них 3 – дети;
  • 197 человек пострадали, из них 80 госпитализировали;
  • 15 пострадавших в тяжелом состоянии, из них 4 в критическом;
  • 18 человек считаются пропавшими без вести.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии. Украина осудила атаку россиян. Владимир Зеленский подчеркнул, что россия является страной-террористкой и международное сообщество должно это признать.

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