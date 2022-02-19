Новости о коронавирусе в Украине 19 февраля

В Украине постепенно снижается заболеваемость COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 18 февраля, в Украине зарегистрировали 31 125 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 208 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 260 пациентов умерли. В то же время выздоровели 30 487 инфицированных.

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Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 4 391;

Винницкая область – 596;

Волынская область – 949;

Днепропетровская область – 2 523;

Донецкая область – 1 564;

Житомирская область – 1 373;

Закарпатская область – 419;

Запорожская область – 1 295;

Ивано-Франковская область – 469;

Киевская область – 1 257;

Кировоградская область – 418;

Луганская область – 682;

Львовская область – 911;

Николаевская область – 1 349;

Одесская область – 2 657;

Полтавская область – 1 346;

Ровненская область – 734;

Сумская область – 967;

Тернопольская область – 560;

Харьковская область – 2 096;

Херсонская область – 987;

Хмельницкая область – 898;

Черкасская область – 1 280;

Черновицкая область – 338;

Черниговская область – 1 066.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 119 570 тестирований на коронавирус, в частности: 53 005 методом ПЦР и 5 019 методом ИФА. Также было проведено 61 546 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 19 февраля в Украине зарегистрировали 4 703 323 больных коронавирусом. 3 926 496 из них уже преодолели болезнь, но, к сожалению, по меньшей мере 104 366 пациентов умерли. С начала пандемии в Украине провели 19 341 828 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

За сутки COVID-прививки сделали более 60 тысяч украинцев

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 18 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 67 636 человек. Первую дозу получили 17 783 украинца, а вторую дозу – 29 476. Тем временем дополнительную дозу получили 498 человек, а бустерную дозу – 19 879 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 15 667 268 человек. 15 667 266 из них получили первую дозу, а 15 100 993 – обе дозы. Между тем дополнительную дозу получили 26 339 человек, а бустерную дозу – 656 080 человек. Всего в стране провели 31 450 678 прививок против коронавируса.



Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 19 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии в мире обнаружили более 421 миллиона больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

По состоянию на сегодня больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.

В ВОЗ заявили об угрозе нового опасного COVID-штамма

Источник: ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что сейчас в мире сложились идеальные условия для появления более опасного штамма коронавируса. Прежде всего такой риск возникает из-за ложного представления безопасности.

В США продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Источник: Белый дом

В марте 2020 года из-за интенсивного распространения тогда еще нового коронавируса в США объявили режим чрезвычайной ситуации. Пандемия COVID-19 еще не закончилась, поэтому президент США Джо Байден принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации.

Исследования коронавируса

Источник: Frontiers in Immunology

Исследователи заметили, что система, которая обычно регулирует состав микробных групп, иначе известная как пейеровы бляшки, была серьезно нарушена при тяжелом течении COVID-19. Это не зависело от того, были ли доказательства присутствия вируса в кишечнике.