Об этом отметили в Союзе молочных предприятий. А также добавили, что надеются потеснить производителей России и Белоруссии на этом рынке.

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Что известно о перспективах экспорта молока в Узбекистан

СМПУ совместно с рядом бизнес-ассоциаций и Посольством Республики Узбекистан поработали над устранением таможенных преград, которые мешали Украине экспортировать пищевую (в том числе молочную) продукцию в эту страну. Как рассказал "Бизнес Телеграфу" глава СМПУ Вадим Чагаровский, Украина экспортировала молочную продукцию в Узбекистан еще до начала полномасштабного вторжения.

По его словам, главными конкурентами на этом рынке являются Россия и Беларусь. У этих стран есть преимущество – дешевая логистика. В то же время, Украина надеется потеснить российских и белорусских производителей ради успешного сбыта собственной продукции.

Узбекистан в последние 5 лет активно развивается. Это интересный рынок сбыта наших производителей молочной продукции. По количеству потенциальных потребителей он почти равен Украине. И если удастся удешевить логистику, наши предприятия могут потеснить на этом рынке производителей из России и Белоруссии.

– отметил Вадим Чагаровский.