В Вооруженных силах Швеции сегодня, 21 сентября сообщили, что 10 танков уже прибыли в Украину вместе с экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

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"Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в увольнении своей страны", – сказал начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Инструкторы следят за успехами ВСУ

Отмечают, что танки находятся в Украине "уже некоторое время", а шведские инструкторы следят за успехами их экипажей в соцсетях.

Решение о передаче Украине десяти танков в Швеции было принято 24 февраля 2023 года.

Вооружение танка Stridsvagn 122 состоит из 120-мм гладкоствольного орудия, двух пулеметов калибра 7,62 мм и дымовых гранатометов. Экипаж состоит из четырех человек: командир, водитель, наводчик и заряжающий.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Всего этих танков построено 3600 экземпляров. Он назван самым лучшим танком в мире по версии телеканала Discovery. Также положительные оценки машина получила от танкистов. Шведский Stridsvagn 122 является аналогом германского танка Leopard 2. Более 30 лет эти танки были главными на вооружении Шведских механизированных бригад.