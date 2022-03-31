Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что никто не будет ничего парафировать или визировать, если на территории Украины будет применяться оружие. Об этом он сообщил в интервью журналисту Василию Голованову.

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Затем следует большой саммит международных партнеров. А перед этим – полный отвод войск. Или после парафирования на саммите должен быть полный отвод войск. На позиции, где они находились до 23 февраля. И потом уже временное применение договора,

– сказал Давид Арахамия.

Народный депутат Верховной Рады пояснил, что "поскольку другие страны должны ратифицировать в своих парламентах этот договор, на это нужно какое-то время".

Нейтральный статус – большая процедура

"Самое главное, что мы говорим, что для того чтобы перейти сейчас в полный нейтральный статус, нужно менять Конституцию. Мы как политики не хотим брать на себя этот выбор, поскольку выбор должен сделать украинский народ путем общенационального всеукраинского референдума", – отметил глава фракции. "Слуга народа".

Это большая процедура, которая может занять не менее полугода. И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Все люди, которые из-за войны выехали из Украины, должны вернуться домой. Это должен быть осознанный выбор граждан, а не политиков,

– добавил он.

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