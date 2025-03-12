Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы для Укринформ.

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Есть ли у Украины и США альтернативный план

Игорь Жовква объяснил, что сейчас все действительно зависит от России и теперь они должны показать свою готовность к миру.

Если Россия откажется – а это может произойти – значит она покажет всему миру и американской стороне, и украинской стороне настоящую свою сущность,

– подчеркнул он.

По словам заместителя руководителя ОП, в случае отказа России от перемирия Украина и США будут координировать свои действия и, вероятно, менять тактику.

На сегодня крайне важно зафиксировать, что украинская и американская стороны работают совместно по выработке следующей тактики и стратегии. И в заявлении говорилось о том, что в ближайшее время будут формироваться соответствующие делегации двумя сторонами. Они будут говорить и о технических аспектах возможного перемирия,

– подчеркнул Игорь Жовква.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций. По их результатам Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращения огня на 30 дней.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, прекращение огня между Россией и Украиной может наступить уже через несколько дней, если на это согласится российское руководство.