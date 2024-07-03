Свою позицию Владимир Зеленский озвучил в своем новом интервью. Фактически, это является ответом президента на все предложения прекратить огонь перед началом мирных переговоров.

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Зеленский высказался о "мирных предложениях"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своей первой поездки в Киев во время войны призвал Зеленского рассмотреть вопрос о прекращении огня. Президент Украины ожидаемо отверг эту мысль.

По словам главы государства, те, кто выступает за такой сценарий, не смогли сформулировать, как именно будет работать это "прекращение огня".

Ни у кого нет ответа. Я не обвиняю, я просто объясняю,

– сказал Зеленский.

Обратите внимание! Ранее Офис Президента констатировал, что Венгрия не первая страна, которая предлагает Киеву прекратить огонь. Однако, по словам украинских чиновников, наше государство имеет собственный мирный план.

Президент готов встретиться с Трампом

В том же интервью президент Украины заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом. Однако, это может произойти только при условии, что кандидат в президенты США расскажет о своем плане быстрого окончания войны.

Зеленский также подчеркнул, что любое из предложений не должно нарушать суверенитет нации.