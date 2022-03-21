Эти санкции должны быть четкими. Петр Фиала подчеркнул, что каждая страна должна придерживаться единого подхода.
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Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина,
– заявил Фиала.
Политик подчеркнул, что российская армия опустошила украинский Мариуполь. Сейчас весь мир видит, что Путин совершает военные преступления и как из-за него гибнут невинные люди.
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