Эти санкции должны быть четкими. Петр Фиала подчеркнул, что каждая страна должна придерживаться единого подхода.

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Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина,

– заявил Фиала.

Политик подчеркнул, что российская армия опустошила украинский Мариуполь. Сейчас весь мир видит, что Путин совершает военные преступления и как из-за него гибнут невинные люди.

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