Премьер Италии Конте объявил об отставке
Во вторник, 26 января, премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке. Причиной такого решения стали разногласия в правящей коалиции.
Источник: ANSA
Заявление об отставке Конте подаст президенту страны Серджо Матарелли.
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Итальянские СМИ прогнозируют: Конте подал в отставку, чтобы позже сформировать новое правительство. Тогда он сможет полагаться на широкое большинство.
Моя цель – найти соглашение, которое предоставляет понятную политическую перспективу правительству до конца срока,
– рассказывал премьер.
Что стало причиной недоразумений
- Европейский союз выделил Италии деньги для преодоления последствий пандемии коронавируса.
- Однако при распределении средств между Конте и экс-премьером Маттео Ренци возник ряд разногласий.
- Партия Ренци Viva Italia покинула ряды правящей коалиции.
- 20 января сенат Италии поддержал вотум доверия к правительству премьер-министра Конте.
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