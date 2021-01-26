Во вторник, 26 января, премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке. Причиной такого решения стали разногласия в правящей коалиции.

Источник: ANSA Заявление об отставке Конте подаст президенту страны Серджо Матарелли. Актуально Правительство Эстонии впервые возглавила женщина: что известно о Каллас Итальянские СМИ прогнозируют: Конте подал в отставку, чтобы позже сформировать новое правительство. Тогда он сможет полагаться на широкое большинство. Моя цель – найти соглашение, которое предоставляет понятную политическую перспективу правительству до конца срока,

– рассказывал премьер. Что стало причиной недоразумений Европейский союз выделил Италии деньги для преодоления последствий пандемии коронавируса. Однако при распределении средств между Конте и экс-премьером Маттео Ренци возник ряд разногласий. Партия Ренци Viva Italia покинула ряды правящей коалиции. 20 января сенат Италии поддержал вотум доверия к правительству премьер-министра Конте.