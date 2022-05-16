Переговоры с Путиным ничего не дают
Эстонская премьер-министр отметила, что телефонные разговоры с президентом России не дали никаких результатов, в частности, события в Буче и Ирпене произошли уже после звонков.
Внимание ЕС сегодня может не разблокировать эмбарго против России, потому что имеет серьезные разногласия.
Если Путину постоянно звонят по телефону, он не получает сигнала о том, что он в изоляции. Если мы хотим донести ему это, не звоните ему. В этом нет смысла. Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что у нас есть из этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров была Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации,
– отметила Каллас.
По ее словам, с начала вторжения России в Украину, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон стали едва ли не единственными лидерами ЕС, проводящими телефонные разговоры с президентом-агрессором.
Глава правительства Эстонии подчеркнула, что нужно продолжать делать все возможное, чтобы остановить военную машину Путина в Украине. По ее мнению, политическая и военная изоляция России должны продолжаться.
Что известно о разговорах Путина и Макрона
Некоторые европейские политики слишком заинтересованы в том, чтобы "сохранить лицо Путина". Одним из таких политиков считают президента Франции Эммануэля Макрона.
Он неоднократно сообщал, что проводил переговоры с Путиным, чтобы помочь Украине. Впрочем, это никак не помогло разрешить конфликт и не поможет закончить войну.
Кроме того, во время разговора с Зеленским Макрон вообще предложил, чтобы Украина пошла на уступки по суверенитету, ради "сохранения лица Путина".
Также Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в союз Украину вместо нашего вступления в ЕС.
Крутящийся возле Путина Макрон – это уже предмет отдельных мемов.
В общем, официально Эммануэль Макрон совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.
К теме – Макрон снова звонил Путину: смотреть видео