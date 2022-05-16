Переговоры с Путиным ничего не дают

Эстонская премьер-министр отметила, что телефонные разговоры с президентом России не дали никаких результатов, в частности, события в Буче и Ирпене произошли уже после звонков.

Внимание ЕС сегодня может не разблокировать эмбарго против России, потому что имеет серьезные разногласия.

Если Путину постоянно звонят по телефону, он не получает сигнала о том, что он в изоляции. Если мы хотим донести ему это, не звоните ему. В этом нет смысла. Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что у нас есть из этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров была Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации,

– отметила Каллас.

По ее словам, с начала вторжения России в Украину, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон стали едва ли не единственными лидерами ЕС, проводящими телефонные разговоры с президентом-агрессором.

Глава правительства Эстонии подчеркнула, что нужно продолжать делать все возможное, чтобы остановить военную машину Путина в Украине. По ее мнению, политическая и военная изоляция России должны продолжаться.

Что известно о разговорах Путина и Макрона

Некоторые европейские политики слишком заинтересованы в том, чтобы "сохранить лицо Путина". Одним из таких политиков считают президента Франции Эммануэля Макрона.

Он неоднократно сообщал, что проводил переговоры с Путиным, чтобы помочь Украине. Впрочем, это никак не помогло разрешить конфликт и не поможет закончить войну.

Кроме того, во время разговора с Зеленским Макрон вообще предложил, чтобы Украина пошла на уступки по суверенитету, ради "сохранения лица Путина".

Также Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в союз Украину вместо нашего вступления в ЕС.

Крутящийся возле Путина Макрон – это уже предмет отдельных мемов.

В общем, официально Эммануэль Макрон совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

Важно! В последние несколько месяцев Францию и Германию критикуют за то, что они ответственны за неудачный Минский мирный процесс, цель которого была остановить войну на востоке Украины в 2014 году, а привел к полномасштабному вторжению России в Украину в 2022 году.

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